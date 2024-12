Dai rottami dell’aereo precipitato in Kazakistan escono i sopravvissuti: il video ha dell’incredibile

Video dalla rete

(LaPresse) In un video il momento in cui i sopravvissuti si allontanano dall’aereo di linea azero Embraer 190 di Azerbaijan Airlines precipitato vicino alla città di Aktau, in Kazakistan. Il volo era partito da Baku ed era diretto a Grozny, in Cecenia. Sono stati recuperati quattro corpi. Il ministero ha confermato in una dichiarazione su Telegram che 67 persone, tra cui cinque membri dell’equipaggio, erano a bordo dell’aereo e 28 di loro sono sopravvissuti all’incidente e sono stati ricoverati in ospedale. No archive/No resale/72-hour use only

