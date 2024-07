Dal soffitto dell’aeroporto di Miami cola uno strano liquido fluorescente di colore verde:

Video dalla rete

All’aeroporto di Miami, negli Stati Uniti, uno strano liquido fluorescente di colore verde è fuoriuscito dal soffitto nel pom: il guasto è stato ripreso da alcuni turisti in transito nello scalo ed ha avuto larga diffusione sui social network. Lo staff dell’aeroporto ha riferito che si tratta di acqua proveniente dal sistema di condizionamento dell’aria: il liquido sarebbe di colore verde per permettere di individuare prontamente una perdita. «Non è pericoloso», ha dichiarato ai media statunitensi il direttore delle comunicazioni del dipartimento dell’Aviazione di Miami, Greg Chin. La valvola che alimenta il tubo danneggiato è stata chiusa per fermare la perdita; ciononostante, diverse aree dell’aeroporto inondate dal liquido verde sono state temporaneamente interdette al pubblico.

