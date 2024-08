Dall’aggressione mortale alla confessione dell’assassino: il giallo di Sharon Verzeni in due minuti Videoricostruzione

Video dalla rete

(LaPresse) La notte tra il 29 e il 30 luglio Sharon Verzeni sta passeggiando vicino alla sua abitazione a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, quando viene aggredita a coltellate. Morirà in pochi minuti, ma dopo aver chiamato il 118 per chiedere aiuto. La donna ha 33 anni, fa la barista ed è prossima al matrimonio con Sergio Ruocco, i due vivono insieme in una villetta vicino al luogo dell’omicidio.

Il compagno ha un alibi e si dimostra da subito collaborativo nelle indagini, che proseguono senza apparenti sviluppi per un mese intero. L’arma del delitto non viene trovata nonostante le ricerche. Poi, il 30 agosto, la svolta: il 31enne Moussa Sangare viene arrestato con l’accusa di essere l’autore del delitto. L’uomo dapprima rilascia dichiarazioni spontanee, poi confessa l’omicidio alla presenza del suo avvocato.