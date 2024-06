Del Piero fa irruzione sulla tv tedesca: «Chiedo scusa per il 2006»

Video dalla rete

Siparietto curioso prima del match tra Italia e Albania. Alessandro Del Piero è tornato a Dortmund, dove, il 4 luglio 2006, realizzò uno dei suoi gol più belli e importanti in carriera: destro sotto l’incrocio per mettere il gol della vittoria (2-0) nella semifinale della Nazionale ai danni della Germania padrone di casa ai Mondiali. Intercettato dai cronisti della tv pubblica tedesca ARD che, vedendolo passare sul campo, lo fermano e gli chiedono: «Vuoi scusarti per il 2006?», il 49enne risponde (sorridendo): «Sì, sono più che dispiaciuto. Scusate, ragazzi!».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA