Delfino spiaggiato a causa della corrente forte a Città del Capo: l’ex campione di rugby lo riporta in mare

Video dalla rete

È diventato virale sui social il video del salvataggio di un delfino spiaggiato a Città del Capo: lo ha soccorso l’ex campione di rugby sudafricano Percy Montgomery. Le immagini sono state girate e condivise su Instagram dalla moglie, Doris Van Niekerk. Il campione di rugby ha preso il mammifero tra le braccia riportandolo in acqua, ma la corrente ha spinto il piccolo esemplare di nuovo sul bagnasciuga. Il secondo tentativo di Montgomery permette infine all’animale di riguadagnare la libertà. Secondo Whale and Dolphin conservation, gli spiaggiamenti individuali come questo tendono a verificarsi quando un delfino è vecchio malato, ferito o disorientato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA