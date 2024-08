Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, oro mano nella mano: «Grazie ai nostri papà»

Video dalla rete

Diana Bacosi e Gabriele Rossetti arrivano a Casa Italia mano nella mano. Festeggiano l’oro olimpico di lunedì nel tiro a volo con Gabriele Rossetti. «Abbiamo scritto la storia, il primo mixed team del tiro a volo skeet lo abbiamo portato a casa. Era destino», dichiara Gabriele. «Sono felicissima, tre Olimpiadi e tre medaglie. Cosa volere di più? Certo, poteva arrivare quella nell’individuale, è mancata. Si vede che era destino che dovevo conquistare quest’oro insieme a Gabriele e va bene così». Per Rossetti, 29 anni, è il secondo oro olimpico dopo quello di Rio 2016 nell’individuale (e per la sua famiglia la terza medaglia: il padre, Bruno, fu bronzo sempre nello skeet a Barcellona 1992); per Bacosi, 41, la terza medaglia in carriera ai Giochi dopo l’oro, vinto sempre in Brasile, e l’argento di Tokyo.

