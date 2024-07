Disordini in Albania: molotov contro il palazzo del governo

Video dalla rete

Gli oppositori del governo accusano Rama di corruzione e chiedono le sue dimissioni.

Alcuni manifestanti infuriati hanno lanciato ordigni incendiari contro il palazzo del governo albanese e l’ufficio di un sindaco che appartiene al Partito Socialista di Rama. Gli incendi sono stati subito spenti.

Gli oppositori del governo chiedono il rilascio dell’ex primo ministro Sali Berisha; il leader dell’opposizione si trova infatti agli arresti domiciliari per sospetta corruzione. «L’Albania è l’unico Paese in Europa in cui il leader dell’opposizione è agli arresti politici senza alcun fatto o prova», ha dichiarato Berisha in collegamento video. «Edi Rama vuole un’Albania senza albanesi, senza opposizione e senza giustizia». Berisha aveva invitato i suoi sostenitori a praticare la disobbedienza civile per costringere il governo a indire nuove elezioni. Edi Rama è al potere dal 2013 e da allora ha vinto tutte le elezioni parlamentari e locali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA