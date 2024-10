Dopo il gossip sul tradimento, Totti a cena Miami con Noemi Bocchi (e altre persone)

Video dalla rete

Dopo il gossip sul presunto flirt fra Francesco Totti e la giornalista Maria Luisa Jacobelli, l’ex Capitano dell’As Roma è andato a cena in un ristorante di Miami, in Florida, dove si trova per partecipare all’EA7 Wolrd Legends Padel Tour, che riunisce vecchie glorie del calcio. Nella tavolata diversi ex giocatori: Di Biagio, Candela e Panucci. Il video della cena è stato pubblicato su Instagram da Massimo Marazzina, ex calciatore e adesso personal trainer a Miami. Al gossip su Totti e Jacobelli, Ilary Blasi aveva replicato con un video ironico.

