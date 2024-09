Dubai: il grattacielo dei record (da 1,2 miliardi di euro)

Video dalla rete

Una volta completata – entro il 2029 – la Tiger Sky Tower a Dubai, dello sviluppatore immobiliare Tiger Properties, sarà dotata del ristorante più alto del mondo; della piscina a sfioro più alta del mondo; di una zip line costruita a 450 metri di altezza (più alta dell’Empire State Building) che scivola attraverso la più alta foresta pluviale all’interno di in un edificio residenziale.

Un altro record: un attico a 430 metri di altezza, che lo rende il più alto al mondo nel suo genere. Nei suoi 122 piani si trovano anche una palestra all’avanguardia, una spa, aree barbecue, una pista da jogging e una piscina.

Detto questo, la vista attraverso le finestre sembra estendersi all’infinito. Il prezzo degli appartamenti parte da 700.000 dollari.