Ecco come saremo nel 2050 se non dormiamo almeno 7 ore a notte

Mal di schiena cronico, perdita di memoria a breve termine e obesità sono alcuni dei problemi che le persone soffriranno a causa della mancanza di sonno, secondo una proiezione.

Un inquietante modello digitale, chiamato «Hannah», è stato creato dal rivenditore britannico Bensons for Beds e dall’esperta di sonno Sophie Bostock.

I risultati della loro ricerca rivelano i cambiamenti che il corpo umano subisce dopo non aver dormito almeno sette ore a notte. «Hannah», 45 anni, che «virtualmente» ha dormito per meno di 7 ore a notte per almeno 20 anni, nello studio condotto ha cominciato a soffrire di mal di schiena cronico, ha avuto una perdita di capelli, gambe sempre gonfie, occhi arrossati e borse sotto gli occhi.

«Hannah è un esempio importante dell’impatto olistico che il sonno ha sulla nostra salute in generale per questo è molto probabile che nel 2050 saremo tutti come lei».