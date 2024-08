Ecco il palazzo di Scientology a Parigi accanto allo Stade de France, aspettando Tom Cruise

Video dalla rete

Ecco il mega palazzo di 7.000 metri quadrati apparire accanto allo Stade de France. Questa da qualche mese è la nuova sede di Scientology. Acquistato dal 2017 per 33 milioni di euro, è stato definito dal capo di Scientology, l’americano David Miscavige – come scrive Stefano Montefiori sul Corriere della Sera – «un capolavoro spirituale e architetturale in vetro e legno in cinque piani nuova meraviglia da vedere a Parigi dopo la Tour Elffel, il Louvre e i Giochi».

Tom Cruise, un tempo sostenitore di Scientology, in questi giorni è a Parigi e potrebbe essere protagonista della cerimonia di chiusura di domenica.

Nel frattempo la Cassazione francese, ottobre 2013 condanna per «truffa, ricettazione aggravata, estorsione», e multa per 600 mila euro, Scientology e la considera una sorta di setta. Risponde Eric Roux, vicepresidente parigino: «Chi parla di sentenza a noi sfavorevole della Cassazione francese sbaglia, la Francia è uno Stato laico dove non sono riconosciute religioni, quindi, al contrario di altri paesi, non c’è nessun bisogno di essere riconosciuti come religione, anzi è lo Stato francese ad essere stato condannato che nei nostri confronti ha fatto un abuso di potere».