Emma Marrone canta «Can’t help falling in love» alle nozze vip: il video emozionante

Emma Marrone si è esibita al matrimonio del manager dei vip Pietro Gaudioso, (in arte Pit Gaudi) con la modella Niki Wu Jie che sono stati celebrati a Mazara del Vallo il 29 giugno scorso.

La sua interpretazione del successo di Elvis Presley «Can’t help falling in love», che ha cantato mentre la sposa si dirigeva verso l’altare, ha emozionato tutti e il video è diventato virale. La cantante si è poi esibita in altri brani regalando agli sposi un concerto privato. Alle nozze erano presenti molti vip tra cui Elisabetta Canalis, testimone di nozze, Luca Argentero, Cristina Marino e tanti altri ancora.

