Esplode una pompa di benzina in Cecenia, quattro vittime

Video dalla rete

Un’esplosione in una stazione di servizio a Grozny, capitale della Repubblica russa della Cecenia, nel Caucaso, ha causato la morte di quattro persone,tra cui due bambini. Lo hanno riferito i servizi di emergenza.Il ministero russo per le Situazioni di emergenza, da parte sua, ha reso noto che l’incendio che si è sprigionato dopo la deflagrazione è stato domato. Restano ancora ignote le cause dell’esplosione.Incidenti di questo tipo sono comuni in Russia, spesso per il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza o per la presenza di strutture fatiscenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA