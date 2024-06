Evaso dal carcere di Livorno: identificato e arrestato dalla polizia

Video dalla rete

Sabato 21 giugno Umberto Reazione, detenuto per gravi reati nel carcere di Livorno, era riuscito ad evadere: qui le immagini che lo riprendono mentre entra nella stazione di Livorno. Oltre a imponenti dispositivi finalizzati a perlustrare a tappeto la città e le zone limitrofe, sono stati allertati tutti gli uffici di polizia sul territorio nazionale, nonché sviluppate le possibili piste investigative.Partito con un treno per Roma, l’evaso è stato preso dalla polizia alla stazione Tiburtina: le immagini dell’arresto​​Umberto Reazione veniva individuato dapprima nei pressi del lungomare cittadino: a bordo di un autobus di linea, si è recato in stazione ferroviaria di Livorno, per raggiungere poi la stazione di Roma Tiburtina. L’uomo è stato fermato prima che il treno raggiungesse il capolinea.

