Fabio Fazio inciampa e rischia di cadere nella botola: «Mi sono salvato per miracolo»

Fabio Fazio ha rischiato di cadere nella botola sul palco di ‘Che tempo che fa’ sul Nove. Il conduttore stava salutando Claudio Baglioni, ospite della serata, dopo la sua esibizione nella puntata del 26 gennaio. Alle sue spalle ha iniziato ad aprirsi una botola che lui non ha visto procedendo all’indietro. «Mi sono salvato per miracolo» le parole del conduttore che è riuscito a evitare la caduta anche grazie all’aiuto di un assistente di studio intervenuto in suo soccorso.

