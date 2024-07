Fedez parla dall’ospedale: «Su di me notizie false, nessun abuso di alcol o droghe»

Video dalla rete

(LaPresse) Fedez aggiorna sulle sue condizioni di salute dopo il ricovero al Policlinico di Milano per un’emorragia interna: «Fortunatamente, rispetto alle altre volte è stato un sanguinamento minore». E poco annuncia di essere stato dimesso.

Il cantante ha postato delle storie su Instagram in cui smentisce alcune voci girate sui siti e articoli online: “Non so su cosa si basano ma parlano di un mio abuso di alcol e droghe, non è assolutamente così” spiega Federico Lucia. “Grazie mille a tutti per i messaggi che sono veramente di conforto in un periodo non facile sotto tanti punti di vista, spero che oggi mi dimettano” conclude.

