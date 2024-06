«Finestre spalancate e aria accesa, bagno sporco e camera allagata. Ecco come mi hanno lasciato il mio b&b»

Video dalla rete

«All’inizio sono mazzate. Molti credono di diventare ricchi con la piattaforma (Airbnb, ndr). Ma non è così. Forse per questo si sono divertiti a guardare il mio video e a scrivermi. Vogliono consigli, aiuti». Marta Cantoni gestisce una decina di case in affitto su Booking, il sogno imprenditoriale a portata di mano, secondo molti. Basta avere un appartamento. Si pensa: «Quasi quasi ci faccio un Airbnb». Ma non è tutto rose e fiori, come spiega Marta. Che poco tempo fa ha postato un video che è finito per diventare una sorta di manifesto delle difficolta. O se si preferisce delle (in)decenze o della maleducazione. Anche perché il filmato ha fatto il botto: 780 mila visioni (più dei 608 mila alloggi disponibili sulla piattaforma Airbnb in Italia alla data 2023), 14 mila like e oltre 2700 commenti. Per sua stessa ammissione, non mirava a suscitare tanto interesse. […] Leggi qui tutta la storia

