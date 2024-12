Fiorello riceve il premio alla carriera Rose d’Or e si prepara a fare il nonno: «Mi toccherà cambiare pannolini»

Video dalla rete

Fiorello ha conquistato il prestigioso Rose d’Or Lifetime Achievement Award, premio assegnato dall’Ebu (European broadcasting union) che celebra ogni anno l’eccellenza creativa e la qualità dei migliori programmi televisivi e talent show europei. Fiorello è stato premiato per una carriera brillante in cui ha vestito i panni di cantante, attore, comico, presentatore ridefinendo il concetto di intrattenimento televisivo in Italia. «È un premio che voglio condividere con tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo viaggio e con il pubblico che mi ha sempre sostenuto», ha dichiarato l’artista, ironizzando sul suo futuro da neo-nonno. Una novità della sua vita che lo showman ha messo in musica e ha ballato in una divertente coreografia.

