Fontana di Trevi, tornano acqua e monetine ma c’è il «numero chiuso»: 400 ingressi per volta

Video dalla rete

Riaperta al pubblico senza passerella, e di nuovo con l’acqua, la fontana di Trevi a Roma, che era stata svuotata per un intervento di restauro in vista del Giubileo. Ora, dopo tre mesi, i lavori sono terminati e dentro la vasca di travertino sono già tornate le tradizionali monetine. C’è però una novità, il numero chiuso: l’accesso sarà consentito a 400 persone per volta. Al momento non c’è ticket ma non si esclude che in futuro, come ha anticipato il sindaco Gualtieri, possa essere introdotto.

