Gerardina Trovato sui social: «Quello che conta è la gente. Non mi abbandonate»

Video dalla rete

Gerardina Trovato è da anni assente dalle scene, ultimamente ha cantato sul palco della festa patronale di Marianopoli, in Sicilia e il video della sua performance è stato pubblicato sui social network. La cantante è riapparsa con un profilo TikTok, in cui fa un accorato appello: «Ho sempre pensato che quello che conta è la gente e noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate, diventate sempre di più perché siete la mia forza» scrive la cantante, travolta da una grande ondata di affetto. I commenti sono oltre 16 mila, senza contare i repost.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA