Gerry Scotti e il ricordo di Berlusconi: «Quella volta che mi ha paragonato a un ragioniere brianzolo»

Video dalla rete

Gerry Scotti ospite a «Che tempo che fa» per presentare il suo libro intitolato «Quella volta», ha raccontato la storia del suo primo incontro con Silvio Berlusconi, ai tempi di Dj Television: «Eravamo a Milano Due, in un corridoio di un palazzo della radio, io ero con Cecchetto e Berlusconi gli chiese “Claudio ma è quello lì? Se me lo dicevi chiamavo il mio ragioniere della Brianza” ma scherzava. Qualche anno dopo al funerale di Raimondo Vianello, Berlusconi mi chiamò e mi disse che in ogni posto in cui si trovava per lavoro, se sentiva la mia voce, si sentiva a casa. Questo mi fece molto piacere».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA