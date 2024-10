I 5 oggetti geniali e salvaspazio da portare in viaggio per liberare posto nello zaino

Video dalla rete

Quando si parte, per lavoro ma anche in vacanza, un corredo tech fatto (almeno) di caricatori, cuffie, powerbank e cavi ormai è irrinunciabile. Ma il peso degli accessori e, sempre più spesso, le norme delle compagnie aeree ci costringono spesso a lasciare a casa diverse cose utili. Produttori di accessori e gadget tecnologici hanno inventato soluzioni utili e a volte geniali. Cavi magnetici che si riavvolgono da soli (addio grovigli), “cuffioni” che si impacchettano o che hanno custodie che collassano e si riducono a una sottiletta, basi di ricarica multipla super-compatte e anche mini-tastiere per chi non potesse fare a meno di lavorare quando si sposta.

