I riflessi della moglie Lautaro Martinez salvano il figlio: stava per cadergli addosso uno specchio di vetro

Video dalla rete

La moglie di Lautaro Martinez, Agustina Gandolfo, si è resa protagonista di un rocambolesco salvataggio del proprio figlio, che stava imprudentemente giocando davanti a uno specchio di vetro nella cabina armadio. Il piccolo ha spinto lo specchio che ha cominciato a oscillare pericolosamente fino a cadere: la madre si è precipitata verso il piccolo riuscendo a mettersi tra lui e il vetro in caduta giusto in tempo, prima che potesse colpirlo. Il salvataggio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate in casa e, condiviso dalla Gandolfo sui social, è diventato ben presto virale.

