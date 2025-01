Il blitz degli eco-attivisti di Just stop oil in teatro a Londra: interrompono lo spettacolo tra i fischi del pubblico

Video dalla rete

Gli eco-attivisti di Just stop oil hanno interrotto un’attesa rappresentazione de «La Tempesta» di Shakespeare interpretata da Sigourney Weaver a Londra lo scorso lunedì 27 gennaio. In due sono saliti sul palco, hanno lanciato coriandoli e mostrato uno striscione con su scritto «Oltre 1,5 gradi è un naufragio globale». Il riferimento è alle temperature registrate nel 2024, considerato da Copernicus e Noaa/Nasa l’anno più caldo di sempre. Gli attori in scena hanno interrotto la rappresentazione: il pubblico ha fischiato gli attivisti e applaudito, invece, l’addetto alla sicurezza che li ha accompagnati dietro le quinte. I due eco-attivisti, riporta la Bbc, sono stati arrestati.

