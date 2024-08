Il caccia va in avaria: il pilota si lancia col paracadute e riprende la picchiata del suo aereo tra le nuvole

Video dalla rete

Sul canale Telegram del blogger russo Kirill Fedorov è stato pubblicato un video che mostra la caduta in picchiata di un caccia da combattimento. La caduta – probabilmente dovuta a un’avaria – ha costretto il pilota a lanciarsi dal velivolo con il paracadute. Con lo smartphone, l’uomo ha ripreso dall’alto il crollo a picco del suo aereo tra le nuvole. Il video è stato ricondiviso dall’ufficiale ucraino Anton Geraschenko. Non è ancora chiaro dove l’incidente sia avvenuto e quali ne siano state le cause.

