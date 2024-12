Il discorso di Natale di re Carlo che ringrazia gli operatori sanitari: «Tutti noi incontriamo il dolore»

Video dalla rete

(LaPresse) Re Carlo, nel suo discorso di Natale, ha trasmesso i suoi «sentiti ringraziamenti» ai dottori e agli infermieri che lo hanno aiutato con «le incertezze e le ansie della malattia» durante le sue cure contro il cancro. Anche la principessa Kate Middleton quest’anno ha ricevuto una diagnosi di cancro. Il messaggio di Natale di quest’anno è stato trasmesso dalla Fitzrovia Chapel di Londra, la prima volta in oltre un decennio in cui è stato utilizzato un luogo diverso da una residenza reale.​«Tutti noi attraversiamo qualche forma di sofferenza, dolore, in qualche momento della nostra vita. Difficoltà mentali o fisiche. E il grado con cui ci aiutiamo, e troviamo supporto l’un l’altro, è una misura della nostra civilisation come nazione» dice il Sovrano, con un’allusione evidente agli ultimi difficili mesi di problemi di salute affrontati proprio da Carlo e dalla nuora Kate.

