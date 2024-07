Il fulmine colpisce l’albero e lo disintegra in mille pezzi

Video dalla rete

Hanno lasciato a bocca aperta molti utenti sui social network le immagini di un albero che, colpito da un fulmine, esplode in mille pezzi. Il video, girato ad Augé – in Francia – mostra un lampo attraversare il tronco di una sequoia alta 33 metri che, in seguito a una fragorosa esplosione, si disintegra. A quanto pare, l’esplosione è causata dal surriscaldamento della linfa provocato dal fulmine. La linfa diventa vapore fino a raggiungere una temperatura alta al punto da innescare lo scoppio.

