Il furgone finisce sui binari ed evita per un soffio la collisione con il treno in transito

Video dalla rete

Un cittadino di South Boston in Virginia, negli Usa, ha ripreso in un video il momento in cui un furgone ha sfondato la transenna di un passaggio a livello evitando solo per un soffio la collisione con un treno in transito. L’incidente sfiorato risale allo scorso 13 luglio: le immagini mostrano il furgone sbandare e abbattere la barriera dei binari che incrociano la Us Highway 58. Il conducente prima fa retromarcia, si ferma per un istante ed infine supera il passaggio a livello, evitando l’impatto con il convoglio in arrivo all’ultimo secondo utile.

