Il marinaio e il suo cane sorpresi dall’uragano e salvati all’ultimo minuto

Video dalla rete

Un uomo che era in barca con il suo cane è stato sorpreso dalla violenza dell’uragano Helen al largo delle coste dell’isola di Sanibel, in Florida. La sua imbarcazione ha cominciato a venire sommersa dalle onde sempre più alte e è stata trascinata al largo dal vento. È stato salvato grazie all’SOS lanciato e intercettato dalla Guardia Costiera americana che ha prelevato il marinaio e il cane con l’elicottero e li ha tratti in salvo. Le immagini sono state riprese e diffuse da LCDR Scott Kellerman e dalla US Coast Guard.

