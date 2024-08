Il nuovo look della campionessa Imane Khelif

Video dalla rete

La campionessa olimpica di boxe, l’algerina Imane Khelif, ha postato su Instagram il suo restyling curato da un salone di bellezza arabo. L’atleta, che è stata investita dalle polemiche di chi sosteneva che in realtà fosse un uomo, si mostra sia con i guantoni che in versione iperfemminile con un make up sui toni del rosa e un abito a fiori. Il commento al video dice che Imane Khelif «Per ottenere la sua medaglia non ha avuto tempo da perdere nei saloni di bellezza o nello shopping. Non ha mai sentito il bisogno di conformarsi a quegli standard per dimostrare la sua esistenza».

