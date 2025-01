Il racconto di Martina Pucciarelli, ex Testimone di Geova: «Ho festeggiato il mio primo compleanno a 28 anni, avevo il divieto assoluto di votare e vedere i miei amici»

Video dalla rete

Martina Pucciarelli, 37enne di Milano, ha raccontato a Massimo Gramellini a «In altre parole» su La7 la sua esperienza con i Testimoni di Geova. «Ho festeggiato il primo compleanno a 28 anni e ho votato per la prima volta a 29 – ha detto – Tra gli obblighi che mi venivano imposti da bambina c’era quello di non poter guardare cartoni animati in cui fosse rappresentata della magia, come Sailor Moon, e il divieto di ascoltare la musica di Nek». Pucciarelli ha raccontato la sua esperienza in un libro uscito per i tipi di Harpercollins il 21 gennaio. «Nella maternità ho trovato la forza di uscire dal movimento e lasciarmi tutto alle spalle», ha detto a Gramellini.

