Il rapper Bad Bunny e il conduttore Jimmy Fallon duettano nella metro di New York

Video dalla rete

Il 13 gennaio conduttore televisivo americano Jimmy Fallon (The Tonight Show) e il rapper Bad Bunny hanno sorpreso i frequentatori della metropolitana di New York con un’esibizione musicale alla stazione del Rockefeller Center.

Il video, girato da un passante e condiviso sui social, mostra la coppia mentre esegue «I Want It That Way» dei Backstreet Boys, indossando abiti ispirati agli anni ’60 e parrucche e barbe abbinate. Dopo il duetto, Bad Bunny ha poi eseguito brani del suo nuovo album «DeBI TiRAR MaS FOTos», mentre Fallon lo accompagnava al tamburello. (Storyful)

