Il ritorno di Alexia, icona dance degli anni ‘90:«Vendevo milioni di dischi ma non ero felice, oggi rinasco per il mio pubblico»

Un ritorno alla musica dance con un brano in inglese è quello di Alexia,tra le artiste italiane più conosciute all’estero con oltre5milioni di dischi venduti in tutto il mondo e icona dance indiscussa.

«Ifeelfeelings», questo il titolo del singolo uscito oggi(Garbo Dischi/DayliteRecords), è scritto dai Dragonette, la band canadese di musica elettronica e synthpop, che, attraverso suoi album e i suoi singoli (tra cui «Hello», in collaborazione con il DJ francese Martin Solveig), ha contribuito a consolidare la loro presenza nella scena della musica dance e pop internazionale, e con la produzione di Paul Harris e CarlRydencon all’attivo diverse collaborazioni significative nel loro curriculum tra cui David Guetta,Tiestoe Kylie Minogue.

Esce oggi anche il video,per la regia di Angelo Stamerra Grassie prodotto da Matisrl, accompagnato da una coreografia trascinante interpretata da una serie di ballerini eterogenidiretti da Thomas Signorelli,e ambientatonell’architettura geometrica e minimalista di Armani Silos. La scatola è il contenitore delle emozioni e richiama le geometrie Ledwall del foyer.