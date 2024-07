Il team di Luna Rossa. Velisti, ciclisti, canoisti, rugbisti: ecco com’è composto

Video dalla rete

Si avvicina la 37ma edizione dell’America’s Cup, dal 22 agosto nel mare di Barcellona. Cinque i team che si preparano a sfidarsi per vincere la Louis Vuitton Cup e competere con Emirates Team New Zealand per la conqusta del trofeo. Conosciamo meglio Luna Rossa Prada Pirelli, un team di più 100 persone che lavorano per cercare di realizzare un sogno: vincere l’America’s Cup.Spiega Max Sirena, team director e skipper di Luna Rossa Prada Pirelli: «Abbiamo il privilegio di fare quello che amiamo fare, quello che ci piace e c’è l’ambiente giusto».​Grande novità dell’edizione 2024 della gara sarà quella dei cyclor: quattro turisti per barca che «pedalano per circa 25 minuti a 400 watt per mantenere in pressione un circuito idraulico che consente a chi utilizza le funzioni per regolare le vele o la rotazione dell’albero di avere ‘benzina’». Nel team italiano ci sono velisti, canoisti, ciclisti e rugbisti: come si sceglie chi va in barca. Spiega ancora Sirena: «È la barca che detta le regole. Siamo in grado di vedere chi del team è più performante e quindi sc​egliere l’equipaggio da mandare in barca. Ma ci sono anche tanti altri fattori quali l’affiatamento, il modo in cui si comunica, si sente la pressione. ​Serve dedicare tempo a parlare e conoscere il momento che stanno vivendo. Ma è fondamentale l’approccio mentale e la disciplina».

