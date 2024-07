Il trailer della serie «Avetrana – Qui non è Hollywood» sul delitto di Sarah Scazzi

Video dalla rete

Ecco il primo trailer ufficiale di «Avetrana – Qui non è Hollywood», la serie che in quattro episodi ripercorre il delitto in cui la quindicenne Sarah Scazzi perse la vita nel 2010. La serie arriverà il prossimo autunno sulla piattaforma streaming Disney+. Nei 60 minuti di ciascun episodio, si vedrà la vicenda attraverso gli occhi di ognuno dei protagonisti della storia: Sarah, la cugina Sabrina Misseri e gli zii Michele Misseri e Cosima Serrano.

