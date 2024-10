Il video degli allagamenti a Catania: strade come fiumi, le auto bloccate dall’acqua mandano il traffico in tilt

Video dalla rete

Il maltempo si sta abbattendo in queste ore – sabato 19 ottobre – sulla Sicilia centro orientale: le immagini mostrano, in particolare, gli allagamenti nella città di Catania. Forti rovesci anche a Messina, Siracusa, Ragusa e a Enna, dove è crollato un costone di roccia. Ieri il dipartimento regionale della Protezione civile aveva diramato l’allerta arancione. In alcuni comuni, come Catania, oggi le scuole, parchi e i giardini pubblici sono chiusi, in applicazione di un’ordinanza del sindaco.

