Il video del matrimonio di Diletta Leotta: l’arrivo all’altare e il bacio con Loris Karius

Video dalla rete

La conduttrice di Dazn Diletta Leotta è convolata a nozze con il calciatore tedesco Loris Karius: il matrimonio è stato celebrato a Lipari, mentre i festeggiamenti hanno avuto luogo su un resort extra lusso sull’isola di Vulcano. Nelle immagini, l’arrivo della sposa sottobraccio al padre, Rori Leotta, sulle note di «All of me» di John Legend. Ad aspettarla all’altare Karius: prima il saluto al suocero, poi solleva il velo alla moglie posandole un bacio sulla fronte. Il video è stato pubblicato su Instagram da Chiara Ferragni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA