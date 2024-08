Il video di Maddalena Corvaglia su Imane Khelif: «Un uomo che si identifica in una donna». Critiche sui social

Video dalla rete

Maddalena Corvaglia sui social si scaglia contro la pugile algerina Imane Khelif definendola «un uomo che si identifica in una donna». E sui social è pioggia di critiche, tra cui quella di Selvaggia Lucarelli.

L’ex velina di Striscia la Notizia ha postato un video sui social dal titolo «Dove stiamo andando?».​​«Se un uomo che si identifica in una donna ha il diritto di combattere alle Olimpiadi contro una donna – dice Corvaglia -, allora un bambino che si identifica in un adulto ha il diritto di guidare la macchina e acquistare bevande alcoliche? In che direzione stiamo andando? Te lo sei chiesto?».​​«Quale sarà il limite? Ci sarà un limite? Prova a pensarci: non c’è un limite» prosegue Corvaglia nel video che si chiude con la scritta: «Fermiamo questa follia… Ora»

