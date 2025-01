Il video drammatico dalla California, la fuga di un uomo e del suocero anziano in mezzo alle fiamme

il disastro

Momenti drammatici a Pacific Palisades: Aaron Samson era andato a aiutare il suocero di 83 anni e i due si sono trovati improvvisamente circondati dalla fiamme, bloccati nelle auto che non potevano più proseguire. Lui stesso ha ripreso in un video il momento in cui è stato costretto dalla polizia a scendere dall’auto e a mettersi in salvo a piedi, circondato da persone che gridavano per la paura. Alla fine i due, nonostante i problemi del suocero affetto da Parkinson con difficoltà a muoversi, sono stati soccorsi e portati al sicuro grazie a un buon samaritano che li ha caricati sulla sua auto e allontanati dalle fiamme.

