Ilaria Salis è tornata in Italia. Il padre: «La fine di un incubo»

Ilaria Salis è arrivata in serata nell’abitazione dei suoi genitori a Monza dopo il viaggio in auto da Budapest insieme al padre. «C’è tanta emozione ma ora io ‘do le dimissioni’ da portavoce di Ilaria ed esco completamente di scena. Ilaria è stravolta deve rilassarsi» ha detto il padre Roberto parlando ai cronisti. Per i 40 anni di Ilaria, neo europarlamentare di Avs, «faremo due feste perché un compleanno l’abbiamo saltato l’anno scorso. Arrivati davanti al cartello ‘Monza’ non abbiamo detto nulla, abbiamo fatto una foto e basta» conclude.

