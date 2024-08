Ilary Blasi in vacanza sulle Dolomiti prova la terrificante altalena gigante sul vuoto

Video dalla rete

Ilary Blasi è tornata in vacanza con il compagno Bastian Muller sulla Dolomiti, stavolta in Alto Adige (in passato era stata in Veneto). Stavolta, come testimoniano foto e video pubblicati su Instagram, ha voluto provare una delle attrazioni turistiche della zona, una spettacolare, ma terrificante altalena nel vuoto: si tratta dell’altalena gigante sulla cima di Plan de Corones a quota 2.275 metri, punto d’incontro per tutti gli appassionati di sport estremi.

