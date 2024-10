Incendio a hotel di Abano, l’intervento dei vigili del fuoco

Video dalla rete

È stato domato nella mattinata l’incendio divampato dopo la mezzanotte nell’hotel Alexander di Abano Terme, in provincia di Padova. Le fiamme, per cause ancora da accertare, si sarebbero propagate da un vano tecnico al secondo piano e il fumo ha invaso l’intera struttura con 273 ospiti che sono stati fatti evacuare dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.Una quarantina le persone visitate al pronto soccorso perchè avererespirato del fumo, ma nessuno ha riportato conseguenze serie. Una famiglia con un bambino piccolo rimasta bloccata al sesto piano è stata tratta in salvo con l’ausilio dell’autoscala. Tutti gli ospiti sono stati assistiti e riposizionati su altre strutture alberghiere della zona.

