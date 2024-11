Inghilterra, lo schema è bizzarro: coprono la visuale del portiere

Video dalla rete

Uno schema preso dalla pallavolo. È quello inscenato dalle calciatrici del Manchester United. Durante la partita contro il Leicester, in due hanno bloccato la visuale del portiere avversario mentre dava indicazioni alla barriera su un calcio di punizione. Con questa tecnica le calciatrici del Manchester hanno cercato di mettere in difficoltà la squadra avversaria, impedendo al portiere di organizzare la difesa. Nonostante questa strategia il Manchester non è riuscito a segnare.

