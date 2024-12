Kiev presenta il nuovo cingolato da combattimento: ecco il Droid che opera in condizioni estreme

Video dalla rete

(LaPresse) – Il Ministero della Difesa ucraino ha presentato un innovativo drone cingolato da combattimento, equipaggiato con una mitragliatrice Browning calibro 12.7 mm. Il mezzo, denominato in codice Droid TW 12.7, ha dimostrato durante i test di poter operare in condizioni estreme, confermandosi come una risorsa altamente versatile per il campo di battaglia. Questo mini carro armato robotico, progettato per affrontare ambienti ostili, è controllabile a distanza tramite linee digitali sicure, permettendo ai soldati di mantenersi al riparo dai pericoli senza compromettere l’efficacia operativa.

