La balena impigliata nelle corde da pesca: il salvataggio è emozionante

Video dalla rete

Una balena di 11 metri, completamente avvolta in corde e reti da pesca che le impedivano di nuotare, è stata salvata e più di 50 corde sono state tagliate per permetterle di liberarsi. L’impresa è stata compiuta al largo delle coste della British Columbia, in Canada. La balena, probabilmente, si trovava in queste condizioni da tempo, ed era arrivata allo stremo delle sue forze. Se non avesse incontrato l’imbarcazione di Fisheries and Oceans, il suo destino sarebbe stato segnato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA