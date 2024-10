La città ucraina conquistata dai russi è completamente distrutta. Il video dal drone

Video dalla rete

Dopo due anni di difesa all’ultimo respiro, è caduta in mani russe la cittadina di Vuhledar, una città mineraria dell’Oblast di Donetsk. La battaglia che ha infuriato intorno a questa piccolo centro che un tempo contava 14.000 abitanti, è giustificata dalla sua posizione strategica: si trova infatti all’incrocio tra i fronti orientale e meridionale, su un’altura. Un passo in più, forse il decisivo, verso il completo controllo russo del Donbass. Vuhledar è ormai una città fantasma ridotta in macerie, con appena un centinaio di civili rimasti.

