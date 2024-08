La denuncia del fisico Antonello Pasini: «Censurato dalla Rai, tagliata la mia frase sul cambiamento climatico»

Video dalla rete

Il fisico del Cnr Antonello Pasini, tra i primi in Italia a occuparsi degli effetti devastanti dei cambiamenti climatici, sui social denuncia il «taglio» di una sua frase proprio sul climate change da un servizio del Tg1. «Ieri il «maltempo» come prima notizia al Tg1 delle 13.30 – scrive – però… non ci crederete, ma la mia frase «La presenza persistente degli anticicloni africani, impronta digitale del cambiamento climatico nel Mediterraneo, ha caricato la nostra atmosfera di una grande quantità di energia» ha subito un taglietto strategico ed è diventata «La presenza persistente degli anticicloni africani ha caricato la nostra atmosfera di una grande quantità di energia».​Alleanza Verdi e Sinistra ha annunciato un’interrogazione parlamentare sull’accaduto così come i componenti democratici della Commissione bicamerale di vigilanza Rai.La Rai, da parte sua, ha affidato la smentita alla sua pagina Facebook dove scrive: ​«Il signor Pasini è un professionista importante, grande esperto di questioni climatiche, ed è in questa veste che il Tg1 si avvale spessissimo delle sue riflessioni. Mai, nei suoi numerosi precedenti interventi al Tg1, il signor Pasini è stato censurato relativamente a questioni sul cambiamento climatico, tema di cui il Tg1 si è occupato e si occupa di continuo insieme alla redazione Speciali (anche il 19 agosto scorso, giorno dell’affondamento del veliero Bayesian, abbiamo affrontato il tema delle trombe marine con un esperto che le metteva in correlazione al cambiamento climatico)».

