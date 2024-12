La lotta contro le fiamme vista dagli occhi dei vigili del fuoco: il video

Video dalla rete

Il pompiere Joseth Abel Espinosa, della Terza Compagnia dei Vigili del Fuoco di Ñuñoa a Santiago del Cile, ha registrato il momento in cui lui e i suoi colleghi sono entrati in una casa in fiamme. Nel filmato si vede Espinosa srotolare la manichetta ed entrare in azione mentre alcune parti della casa cadono intorno a lui prima di crollare.

Tra il respiro pesante del pompiere e lo scricchiolio delle cose che bruciano, il suono non fa che aumentare la qualità terrificante del video.