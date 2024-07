La music session improvvisata: Bocelli suona il flauto traverso con Will Smith e Ed Sheeran

Video dalla rete

Il paese di Lajatico in provincia di Pisa, per una sera al centro del mondo. Nello Splendido Teatro del Silenzio mercoledì sera si è svolto “Andrea Bocelli 30: The Celebration” un evento per celebrare i suoi 30 anni di carriera. Tante le star internazionali arrivate a Pisa per omaggiare uno degli artisti italiani più amati nel mondo. C’era il divo di Hollywood Will Smith, Premio Oscar e vincitore di 4 Grammy Award che nei giorni scorsi era nella capitale per il concerto di Chris Martin. Prima della serata, a metà pomeriggio, sotto un sole rovente, ha fatto il suo ingresso nel teatro anche un altro grande protagonista della serata, l’attore Johnny Depp accolto da fan urlanti. Poi sono saliti sul palco del Teatro del Silenzio anche Ed Sheeran, Russell Crowe, il pianista Lang Lang, i colleghi italiani Zucchero e Laura Pausini e le star dell’opera Nadine Sierra, Placido Domingo, José Carreras. Oltre ai figli del tenore di casa, Virginia e Matteo.​Ma c’è stato un dietro le quinte molto spassoso: Bocelli ha cominciato a suonare il flauto traverso in modo ineccepibile davanti a un gruppetto di amici. Con tanto di applauso. Dopo ha proposto a Will Smith di provare lui a suonare. L’attore dopo una fragorosa risata ha detto «Nooo, dopo di te?!» e ha declinato l’invito tra le risate generali. Allora è stato il turno di Ed Sheeran che più timidamente ha cercato di allontanare il flauto da sé, ma poi un po’ per educazione ha accettato e ha tentato una mini esibizione piuttosto scarsa. Terminato l’esperimento, il flauto è tornato nelle mani di Bocelli. Ed è stata tutta un’altra musica.

