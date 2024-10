La Parigi dipinta da Renoir prende vita: l’opera che «fa muovere» i quadri impressionisti

Video dalla rete

Il fascino senza tempo delle grandi opere dell’Impressionismo seduce tutti, dagli appassionati d’arte ai semplici osservatori. Oggi questi dipinti ricevono nuova vita.

Letteralmente: un artista di nome Andrey Zakirzyanov con l’aiuto di software grafici avanzati riesce ad animare le opere, facendo muovere i personaggi e permettendo allo spettatore di «fare un giro» nella scena ritratta.

Una delle ultime opere realizzate ci porta nella Parigi di fine Ottocento grazie all’animazione del quadro di Auguste Renoir «Le Pont-Neuf». Un obiettivo ideale entra nel quadro e scivola tra i parigini del tempo che passeggiano sul ponte più antico della citta. L’animazione è stata realizzata in collaborazione con la National Gallery of Art di Washington, il museo dove è conservata l’opera originale di Renoir dipinta nel 1872. (Credits: Andrey Zakirzyanov e National Gallery of Art via Storyful)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA